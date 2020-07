Денвър изуми баскетболния свят с гигантската си титулярна петица

Старши треньорът на Денвър Майк Малоун реши да изненада както съперника си, така и феновете с избора на титулярна стартова петица за първия си тренировъчен мач в комплекса “Дисни Уърлд”. Нъгетс не можеха да разчитат на титулярните гардове Гари Харис и Джамал Мъри, което ги накара да експериментират със следните петима за старта на двубоя:

PG - Никола Йокич 2.13 см

SG - Джеръми Грант 2.03

SF - Бол Бол 2.18

PF - Пол Милсап 2.01

C - Мейсън Плъмлий 2.11

Nikola Jokic starting at Point Guard and Bol Bol is starting at Center Denver Nuggets said f*ck small ball pic.twitter.com/ukJ1OUEK0a

Поради нестандартните петима титуляри, в социалните мрежи се породи дискусия дали Денвър не е подобрил рекорда за най-висока стартова петица в историята на Лигата. Оказва се, че това все пак не е най-високият титулярен състав. Общият ръст на петимата титуляри на Нъгетс е 10.46 м., което е с 6 сантиметра по-малко от абсолютния рекордьор в НБА - Далас Маверикс, който на 4 май 1999-а събира играчи с общ размер 10.52 м. на паркета срещу Сиатъл СуперСоникс. В тогавашния състав на Мавс личат гигантите Дирк Новицки, Крис Ейнсти и Шон Брадли, в допълнение с гардовете Хубърт Дейвис и Майкъл Финли. Гигантите от Денвър се справиха с Вашингтон в дебюта на Бол Бол

Point Jokic is one of THREE centers in the Nuggets’ starting five today pic.twitter.com/GHWVLIvqei