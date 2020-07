Марк Маркес ще се пробва да участва в Гран При на Андалусия тази седмица

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес ще се пробва да участва във втория старт за сезона на „Херес“ този уикенд. Пилотът на Repsol Honda счупи своята дясна раменна кост по време на Гран При на Испания в неделя, след което претърпя операция в Барселона във вторник. Първоначално доктор Хавиер Мир, който извърши интервенцията отрече всякаква възможност за участие на испанеца във второто поредно състезание на „Херес“, като заяви, че най-оптимистичния вариант за завръщане на Маркес в Гран При на Чехия, което ще се проведе на 9 август.

After a successful operation on Tuesday, @MarcMarquez93 is heading back to Jerez.