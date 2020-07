Слукас е прекратил договора си с Фенербахче и се завръща в Гърция

Плеймейкърът Костас Слукас е постигнал споразумение за прекратяване на договора с настоящия си клуб Фенербахче, а също така е финализирал трансфера си в Олимпиакос, твърдят няколко източника. 30-годишният пойнт гард отново ще облече “червено-бялата” фланелка след пет години при “фенерите”, като сделката му е за следващите два сезона + опция за още един.





Kostas Sloukas agreed with Fener to terminate his contract and he signed his 2+1 contract with Olympiacos.

Official announcement soon.