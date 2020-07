ММА Яна Куницкая проплака, че не ги тестват от USADA 23 юли 2020 | 11:58 Прочетена 110 0



Куницкая недоволства, защото веднага след като стъпила в САЩ от USADA са я тествали. Антидопинговата агенция може да тества бойците по всяко време и навсякъде, но явно има проблеми с тези, които са извън територията на Щатите.

View this post on Instagram A post shared by Yana “Foxy” Kunitskaya (@yanamma) on Jul 21, 2020 at 6:38pm PDT “Двамата с Тиаго Сантош прекарахме два месеца в Русия и шест в Бразилия. В това време от USADA не ни тестваха нито веднъж. Пристигнах в САЩ и още в първата седмица ме тестваха. Това ме кара да се чудя дали бойците извън САЩ ги тестват редовно”, написа тя.



Яна е с рекорд 12-5-1 в ММА, като в последния си мач загуба с нокаут от Аспен Лад в края на миналата година.



