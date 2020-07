НБА Дънкан Робинсън "подпали" коша на Сакраменто 23 юли 2020 | 11:42 Прочетена 183 0



Маями Хийт също показа, че не е забравил как се играе отборен баскетбол. Момчетата на Ерик Сполстра спечелиха със 104:98 (27:21, 29:23, 17:27, 31:27) срещу Сакраменто Кингс в първата си тренировъчна среща преди рестарта на сезона. Петима играчи от “горещите” се разписаха с двуцифрен точков актив, а най-добър за успеха бе стрелецът Дънкан Робинсън. Nice start to the bubble life! #HEATwin pic.twitter.com/J4cGZg2uyd — x - Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 23, 2020 Робинсън остави 18 точки за 20 минути на сметката си, включително 5 тройки от 8 опита. Другият талант на тима - Тайлър Хиро, вкара 15 точки и взе 6 борби, Кели Олиник наниза 12 пункта, овладя 6 топки и направи 4 асистенции, а с по 11 точки завършиха Андре Игудала и Горан Драгич. #SACvsMIA Final: HEAT 104 - Kings 98



Robinson: 18 points (5-8 3PT FG)

Herro: 15 points & 6 rebounds

Olynyk: 12 points, 6 rebounds & 4 assists

Iguodala/Dragic: 11 points each

Butler: 9 points pic.twitter.com/bgFymcwNKW — x - Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 23, 2020 Бъди Хийлд бе най-резултатен за Кингс с 19 точки и 5 борби, Неманя Биелица добави 13 точки, а ДаКуан Дефрис и Кент Бейзмор допълниха съответно с 12 и 11 пункта. В събота Сакраменто се изправя срещу Янис Адетокумбо и Милуоки от 19:30, а Маями играе от 23:00 срещу Юта Джаз. 0



