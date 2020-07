НБА Ню Орлиънс се позабавлява с осакатения тим на Бруклин 23 юли 2020 | 11:19 - Обновена Прочетена 284 0



Ню Орлиънс Пеликанс нанесе тежко поражение на Бруклин на старта на контролните срещи в НБА. “Пеликаните” записаха комфортен успех с 99:68 (23:14, 33:21, 15:19, 28:14) над осакатения тим на Нетс, който не може да разчита на почти всичките си титуляри за заключителната фаза на сезона, а също така отсъстваха и новите попълнения Джамал Кроуфърд, Джъстин Андерсън, Донтей Хол и Ланс Томас. Liking the bubble so far.#WontBowDown | @Zatarains pic.twitter.com/UUujkwNvQH — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) July 23, 2020 В отсъствието на Зайън Уилямсън, Никил Алекзандър-Уокър и И’Туан Мур се разписаха с по 14 пункта за Пеликанс, Брандън Инграм вкара 12 точки, а Джрю Холидей добави 10. Джанан Муса вкара 11 точки за Бруклин, а трима играчи завършиха с по 10 - Карис ЛъВърт, Джарът Алън и Родинс Куруцс. Nothing says basketball is back like @joshhart getting left hanging pic.twitter.com/vvxbcwlD6b — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) July 23, 2020 "Мрежите" ще излязат на паркета срещу Сан Антонио Спърс в събота от 23:30, а Ню Орлиънс играе срещу Денвър Нъгетс в неделя сутрин от 3:30. 0



