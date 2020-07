НБА Гигантите от Денвър се справиха с Вашингтон в дебюта на Бол Бол 23 юли 2020 | 10:39 Прочетена 146 0



копирано

Един от фаворитите в Западната конференция - тимът на Денвър Нъгетс, също започна победоносно на старта на тренировъчните срещи преди официалното подновяване на сезона. Отборът от Колорадо заложи на нестандартна стартова петица с пойнт гард Никола Йокич, но това все пак донесе успех на тима след 89:82 (24:19, 18:17, 24:27, 23:19) над Уизардс. Secured the W in our first game back! #MileHighBasketball pic.twitter.com/tH4YmhZmn1 — Denver Nuggets (@nuggets) July 22, 2020 Старши треньорът на Денвър Майк Малоун заложи на петима титуляри, всеки от тях с ръст над 200 см. Йокич зае пойнт гард позицията, Джеръми Грант бе “двойка”, 216-сантиметровият дебютант Бол Бол стартира на лекото крило, а на “високите” позиции бяха Пол Милсап и Мейсън Плъмлий. Въпреки високата стартова петица, в края на краищата гард поведе Нъгетс - Трой Дениълс наниза 22 точки и взе 6 борби за 30 минути игра. Никола Йокич се разписа с 16 пункта, 7 овладени топки и 7 асистенции, сензацията Бол Бол записа прекрасен дебют и завърши също с 16 точки + 10 борби и 6 чадъра, а с 10 пункта остана Джеръми Грант. За Уизардс, които ще трябва да се справят без звездата Брадлий Бийл, Руй Хачимура се отчете с 18 точки и 9 борби, Трой Браун-младши добави 12/6/5, а с 10 точки завърши Иш Смит. Now THAT is how you make your NBA debut! #MileHighBasketball pic.twitter.com/sIOoTSSMtA — Denver Nuggets (@nuggets) July 22, 2020 Уизардс играят срещу ЛА Клипърс в събота от 03:00, а Нъгетс стъпват на паркета половин час по-късно срещу Ню Орлиънс Пеликанс. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 146

1