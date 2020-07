НБА НБА се завръща тази вечер 22 юли 2020 | 20:29 - Обновена Прочетена 226 0



След над 4 месеца принудителна пауза, тази вечер Националната Баскетболна Асоциация ще направи своето завръщане, макар и то да е неофициално. Тренировъчните мачове на 22-ата отбора в залите на увеселителния комплекс “Дисни Уърлд” стартират от 22:00 българско време с двубой между Лос Анджелис Клипърс и Орландо Меджик. Половин час след тях на паркета излизат Денвър Нъгетс и Вашингтон Уизардс, а през нощта сили ще премерят Бруклин и Ню Орлиънс, както и Маями и Сакраменто.



NBA is officially back today



Time to lock in. pic.twitter.com/0QDj26MDS3 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 22, 2020 Всеки тим ще проведе по три тренировъчни двубоя, като единствената особеност е, че първият мач на всеки отбор ще е с по 10-минутни части. Официалният рестарт на сезона се дава на 31 юли сутринта.



Team scrimmages officially begin today in the Orlando bubble.



The NBA is BACK. pic.twitter.com/rfNL1nRoFO — Legion Hoops (@LegionHoops) July 22, 2020 Eто я пълната програма на контролните срещи: Всеки тим ще проведе по три тренировъчни двубоя, като единствената особеност е, че първият мач на всеки отбор ще е с по 10-минутни части. Официалният рестарт на сезона се дава на 31 юли сутринта.Eто я пълната програма на контролните срещи: 22 срещу 23 юли: 22:00 Орландо - ЛА Клипърс

22:30 Вашингтон - Денвър

02:00 Ню Орлиънс - Бруклин

03:00 Сакраменто - Маями



23 срещу 24 юли:



22:00 Сан Антонио - Милуоки

22:30 Портланд - Индиана

02:00 Далас - ЛА Лейкърс

03:00 Финикс - Юта



24 срещу 25 юли:



19:00 ЛА Лейкърс - Орландо

19:30 Милуоки - Сакраменто

23:00 Маями - Юта

23:30 Бруклин - Сан Антонио

03:00 ЛА Клипърс - Вашингтон

03:30 Денвър - Ню Орлиънс



25 срещу 26 юли:



19:00 Филаделфия - Оклахома

20:30 Финикс - Бостън

23:00 Индиана - Далас

01:00 Портланд - Толонто

03:00 Хюстън - Мемфис



26 срещу 27 юли:



22:00 Вашингтон - ЛА Лейкърс

23:00 Сакраменто - ЛА Клипърс

00:30 Юта - Бруклин

02:00 Орландо - Денвър

03:00 Ню Орлиънс - Милуоки



27 срещу 28 юли:



21:00 Мемфис - Маями

22:00 Торонто - Финикс

23:00 Сан Антонио - Индиана

01:00 Оклахома - Портланд

03:00 Бостън - Хюстън

03:30 Далас - Филаделфия 0



