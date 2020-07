НБА Уестбрук проведе първа тренировка с Хюстън в Орландо 22 юли 2020 | 20:02 Прочетена 134 0



Звездата на Хюстън Ръсел Уестбрук се присъедини към съотборниците си в комплекса "Дисни Уърлд" и направи първата си тренировка преди подновяването на сезона в НБА. Гардът на "ракетите" е пристигнал в Орландо в понеделник, след като бе под двуседмична карантина заради положителен тест за COVID-19. "Първо, благодарен и благословен съм, че мога да стъпя на паркета и да се състезавам отново. По време на карантината се опитвах да бъда продуктивен, очевидно не можех да стигна до баскетболното поле, но се опитвах да намеря начини да остана активен и да съм в кондиция", каза Ръс.



Старши треньорът Майк Д'Антони сподели, че 31-годишният гард най-вероятно няма да бъде наличен за петъчната контрола на тима срещу защитаващите шампиони Торонто Раптърс, която ще се проведе в събота от 00:00 българско време. Уестбрук записа средно по 27.5 точки, 8.0 борби и 7.0 асистенции до спирането на кампанията.



