Испания Модрич обсъди титлата, Рамос, Азар, Бензема, Кристиано, Зидан и своето бъдеще 22 юли 2020 | 19:13 - Обновена Прочетена 94 0



копирано





За титлата в Ла Лига



Просто съм изпълнен с щастие и задоволство от втората ми титла на Испания. Вече имам 16 трофея с Реал, от които 4 са в Шампионската лига, но тази титла в Ла Лига ме направи особено радостен. Може би защото е едва втората за последните осем години. Определено трябваше да имаме повече титли на страната, защото загубихме няколко такива по много непохватен начин. Но станалото - станало, човек трябва да се наслаждава на настоящето.



За Серхио Рамос



Какво да кажа за него!? Брат ми Серхио е феномен! И не го казвам, защото за осем години изградихме толкова специални взаимоотношения, че си общуваме като семейство или че заедно ходим на почивки. Нито заради това, че имахме фантастични футболни преживявания и успехи заедно. Рамос е 34-годишна скала, конкурентен е на топ ниво. Когато го гледаш как работи върху себе си, става ти ясно колко отдаден е той и колко е гладен за успехи. Лидер на отбора и най-добрият защитник в света. Кариерата му казва всичко за това каква класа е той. Luka Modric habló sobre Ramos, Hazard, Cristiano y todos los aspectos del Madrid campeón https://t.co/Kgr6iQyLAR — AS USA (@US_diarioas) July 22, 2020

За Еден Азар



Той е голям играч! Харесваше ми да го гледам в



За Карим Бензема



Карим е голям нападател, с когото е удоволствие да играеш. Разбирането му за играта, движението му, начинът, по който нарушава баланса на противниковата защита, са специални. Бензема винаги е вършел голяма работа за отбора и се радвам, че в момента получава множество аплодисменти и голямо удоволствие за признанието на класата му. Modric: "Its not necessary to discuss how important Cristiano was for Real Madrid. But I must say that we were not overwhelmed by the fact that he was not there in the sense that we could not have the same ambitions. We were convinced that we would continue to win without him." pic.twitter.com/zeAfUfTZ9R — M•A•J (@Ultra_Suristic) July 22, 2020 За Кристиано Роналдо



Няма нужда да обсъждаме колко важен беше Кристиано за Реал. Но трябва да кажа, че не ни тежеше факта, че заради неговата липса нямало да можем да имаме същите амбиции. Бяхме убедени, че ще продължим да печелим и без него, защото, без значение от силата на индивида, отборът винаги е над всичко и най-голямата сила.



За Зинедин Зидан



Зидан за пореден път показа, че е голяма личност. Придава спокойствие и е много коректен в близостта си с играча. Винаги има такива, които не играят, колкото им се иска. Не са доволни и това има значение. Но фокусът на треньора е допринесъл за това всички да се чувстват част от отбора и да приемат своята ситуация. В тази съблекалня всички са добри хора, никой не създава проблеми заради лични мотиви, няма гнили ябълки. Luka Modri: "I'm completely certain that I will play for Real Madrid at least until June 2021. After that, I will speak with the club and I'm sure we'll make the right decision. I want to retire here, Real Madrid is my home." [Sportske Novosti] pic.twitter.com/9XKv3WqH5O — Madrid Zone (@theMadridZone) July 22, 2020 За край на кариерата в Реал Мадрид



Кой не би го искал? Но предстои да видим дали клубът го иска. Реал е моят дом, но Реал решава кое е най-доброто за клуба. Знам, че халфовете и нападателите рядко остават тук до 35-годишна възраст. Аз успях, като това не беше даденост. Заслужих си го с работата и поведението ми. Ако Реал реши, че вече не съм същият, готов съм за тази нежелана опция. Нищо не би променило моите чувства към клуба. Въпреки това, искам да разбия стереотипа, че Реал няма търпение да дойде края на кариерата на даден футболист след 34 или 35-годишна възраст. Много се трудех, за да дойда в Реал, преминах през всичко и няма да се откажа от този статут лесно. Ще се боря на терена, за да си заслужа своето оставане.



За договора му с клуба



Какво означава, че ми остава една година от договора? Това, че единственото сигурно нещо е, че ще играя за Реал поне до юни 2021 г. А след това? На моята възраст не мисля много за това какво следва. Ще видим, нека го караме стъпка по стъпка. Напълно осъзнавам, че не съм в началото на моята кариера. Но определено усещам, че все още има няколко години истински футбол в краката ми. Също така съм 100% сигурен, че все още искам да играя и че имам същата мотивация за тренировки, борби, победи и трофеи. Най-важното е здравето ми да не ме изостави. Нов контракт? Все още не сме говорили за това и не бързам. Халфът на Реал Мадрид Лука Модрич даде голямо интервю пред “Спортске новости”, в което говори на различни теми. Представяме ви най-интересните от тях.Просто съм изпълнен с щастие и задоволство от втората ми титла на Испания. Вече имам 16 трофея с Реал, от които 4 са в Шампионската лига, но тази титла в Ла Лига ме направи особено радостен. Може би защото е едва втората за последните осем години. Определено трябваше да имаме повече титли на страната, защото загубихме няколко такива по много непохватен начин. Но станалото - станало, човек трябва да се наслаждава на настоящето.Той е голям играч! Харесваше ми да го гледам в Челси . Реално, откакто пристигна, нямаше късмет с контузиите. Аз самият преминах през този етап на високи очаквания и адаптация, така че му казах, че просто трябва да е търпелив. Класата му е твърде голяма, реално се нуждаем от неговите познания, но е ключово той да е във форма. Ако е готов за Манчестър Сити , страхотно. Ако ли не, най-важното е да е напълно здрав за началото на новия сезон през септември.Карим е голям нападател, с когото е удоволствие да играеш. Разбирането му за играта, движението му, начинът, по който нарушава баланса на противниковата защита, са специални. Бензема винаги е вършел голяма работа за отбора и се радвам, че в момента получава множество аплодисменти и голямо удоволствие за признанието на класата му.Няма нужда да обсъждаме колко важен беше Кристиано за Реал. Но трябва да кажа, че не ни тежеше факта, че заради неговата липса нямало да можем да имаме същите амбиции. Бяхме убедени, че ще продължим да печелим и без него, защото, без значение от силата на индивида, отборът винаги е над всичко и най-голямата сила.Зидан за пореден път показа, че е голяма личност. Придава спокойствие и е много коректен в близостта си с играча. Винаги има такива, които не играят, колкото им се иска. Не са доволни и това има значение. Но фокусът на треньора е допринесъл за това всички да се чувстват част от отбора и да приемат своята ситуация. В тази съблекалня всички са добри хора, никой не създава проблеми заради лични мотиви, няма гнили ябълки.Кой не би го искал? Но предстои да видим дали клубът го иска. Реал е моят дом, но Реал решава кое е най-доброто за клуба. Знам, че халфовете и нападателите рядко остават тук до 35-годишна възраст. Аз успях, като това не беше даденост. Заслужих си го с работата и поведението ми. Ако Реал реши, че вече не съм същият, готов съм за тази нежелана опция. Нищо не би променило моите чувства към клуба. Въпреки това, искам да разбия стереотипа, че Реал няма търпение да дойде края на кариерата на даден футболист след 34 или 35-годишна възраст. Много се трудех, за да дойда в Реал, преминах през всичко и няма да се откажа от този статут лесно. Ще се боря на терена, за да си заслужа своето оставане.Какво означава, че ми остава една година от договора? Това, че единственото сигурно нещо е, че ще играя за Реал поне до юни 2021 г. А след това? На моята възраст не мисля много за това какво следва. Ще видим, нека го караме стъпка по стъпка. Напълно осъзнавам, че не съм в началото на моята кариера. Но определено усещам, че все още има няколко години истински футбол в краката ми. Също така съм 100% сигурен, че все още искам да играя и че имам същата мотивация за тренировки, борби, победи и трофеи. Най-важното е здравето ми да не ме изостави. Нов контракт? Все още не сме говорили за това и не бързам.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 94

1