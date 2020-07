Монтрез Херъл: Аз съм съвременният Денис Родман

Един от топ реализаторите на Лос Анджелис Клипърс - тежкото крило Монтрез Херъл, се провъзгласи за съвременната версия на легендата Денис Родман. Той бе помолен да се сравни с някой играч от миналата ера на НБА, избирайки именно петкратния шампион от НБА.

“Казвам на хората, че съм съвременният Денис Родман, наистина. Аз съм съвременният Денис Родман. Само да гледам целия му процес, човече… Дори след документалния филм (“Последният танц”) написах в “Туитър”, че “трябва да отдадем повече уважение към него, отколкото преди”, заяви Херъл в подкаста на бившите играчи от НБА Куентин Ричардсън и Дариъс Майлс - Knuckleheads.

