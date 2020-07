ЛеБрон Джеймс: Показах на какво съм способен

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс смята, че вече се е доказал както в Източната, така и в Западната конференция. Преди да премине в ЛА Лейкърс Краля играеше единствено за отбори от източната част на Лигата, което пораждаше дискусии за потенциалното му представяне в по-тежката част на Асоциацията, за каквато е смятана Западната конференция.



“Не съм разочарован, защото такива неща се случват. Ти контролираш това, което е в твоите ръце, така че не мога да контролирам нещо подобно. Що се отнася до гонитбата за MVP, показах на какво съм способен… Имаше много дискусии от типа на: “ЛеБрон може да прави това в Източната конференция, но какво ли би направил на запад?”. Вече чух всичко това. Определено усещането е добро, щом отборът ти е лидер в Западната конференция. Аз и тимът играехме по начина, по който искахме”, заяви Брон.







LeBron on the MVP race:



"I think as far as the MVP race, I've shown what I'm capable of doing... There was a lot of conversation of 'LeBron can do this in the East, but in the West what could he do.' I heard all of that."