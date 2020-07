Ню Йорк хвърли око на ДеМар ДеРоузън

Ню Йорк Никс планира да направи опит да привлече гарда на Сан Антонио Спърс ДеМар ДеРоузън, когато отвори пазарът на свободни агенти в НБА, съобщава Legion Hoops Ross, като се позовава на неназован източник. Разбира се, това би било възможно само ако ДеРоузън реши да се откаже от опцията в договора си за последната година от действащия си контракт. Тя е на стойност 27,7 милиона долара, а гардът трябва да вземе решение до 17 октомври.

The Knicks plan to pursue DeMar DeRozan in free agency if he declines his player option this offseason, per league source. pic.twitter.com/mGn8hpzy5X