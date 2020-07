Стивън Адамс за условията в "Дисни Уърлд": Всичко е супер, все пак не сме в Сирия

Центърът на Оклахома Стивън Адамс разясни каква е ситуацията със звездите от НБА в кампуса в комплекса “Дисни Уърлд”. В последните дни редица звезди се оплакаха от условията в хотелските си стаи, но новозеландецът е категоричен, че всичко е наред в Орландо.

Birthday boy Steven Adams, on life inside the Orlando bubble: "Let's be clear, mate. This is not Syria, mate. It's not that hard...We're living in a bloody resort." pic.twitter.com/THgZZOOIaO