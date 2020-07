НБА Янис Адетокумбо: Животът ми не е същият без баскетбола 22 юли 2020 | 16:06 - Обновена Прочетена 137 0



Действащият носител на наградата за MVP (най-ценен играч) в НБА Янис Адетокумбо сподели, че се е чувствал некомфортно без баскетбол по време на паузата в НБА заради пандемията от коронавирус. Bucks’ Giannis Antetokounmpo: “For awhile I felt lost. My life without basketball isn’t the same.” pic.twitter.com/99hlXrcZPW — Ben Golliver (@BenGolliver) July 22, 2020 “За известно време се чувствах изгубен. Без баскетбола животът ми не е същият”, каза 25-годишното гръцко крило на Милуоки Бъкс.





Преди спирането на сезона The Greek Freak имаше по 29.6 точки (трети в лигата), 13.7 борби (трети) и 5.8 асистенции (23-и) средно на мач. Преди спирането на сезона The Greek Freak имаше по 29.6 точки (трети в лигата), 13.7 борби (трети) и 5.8 асистенции (23-и) средно на мач.

