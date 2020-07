Лейкърс нямат отговор на Лилард и МакКълъм, смята бивш съотборник на ЛеБрон

Бившият играч от НБА Чанинг Фрай е на мнение, че Лос Анджелис Лейкърс ще изпита сериозни проблеми, ако се срещне с Портланд Трейл Блейзърс в първия кръг на плейофите. Фрай се аргументира с отсъствието на Ражон Рондо и подчерта, че в състава на “езерняците” няма човек, който да опази двете звезди на Блейзърс - Деймиън Лилард и Си Джей МакКълъм. Баскетболист на ЛА Лейкърс ляга под скалпела

“Контузията на Рондо е огромен удар за Лейкърс, тъй като всеки знае, че той е съвсем различен звяр в плейофите. Не ме интересува дали някой се съгласява с мен или не. Плейофната версия на Рондо щеше да е сложна за Деймиън Лилард и Си Джей МакКълъм. Без значение кой от двамата щеше да пази. Но сега, понеже той няма да играе, това се превръща в тежка серия за ЛА Лейкърс, защото ще се изправят срещу физически подготвен и изпитан в битки тим. Да, ЛеБрон е най-добрият играч на паркета, в състава също е и Антъни Дейвис. Но, от друга страна, Лейкърс нямат отговор на Си Джей и Дейм”, заяви бившият съотборник на ЛеБрон Джеймс в Кливланд.

