Бивш треньор на Григор за битката с коронавируса: Чувствах, че умирам

“В края на юни работех много интензивно на корта, много часове. По това време на годината в Маями е горещо. И един ден се почувствах зле и си казах: “Трябва да спра за един ден, да избягам от жегата”. Просто да правя нещо извън корта. На следващия ден се върнах към нормалния си работен ритъм и се почувствах изморен. Същия следобед си останах у дома и си направих тест. Това беше на 25 юни”, разказа пред La Nacion Давин.

Franco Davin, now coach of Kyle Edmund, had a very bad time after contracting coronavirus in Miami: "I tell you what I felt: that I was dying. That I was four days away from going one way or the other" (via @sebatorok) https://t.co/iLaoT3Uvdi