Анди Коул иска да види повече от Марсиал

"Все още не съм сигурен къде Марсиал предпочита да играе. Той се представи добре през този сезон като централен нападател и отбеляза повече голове от която и да е друга кампания, но трябва да прави това повече от само веднъж. Дойде за много пари и е много талантлив. Трябва да показва повече желание и страст от време на време. Има невероятно първо докосване", признава Коул пред The Athletic.

Andy Cole: “He came for big money and he’s very talented. He has to show more desire and passion at times. He’s got good feet & a lovely first touch. He’s got blistering pace too, but you don’t see it enough. He wants the ball to his feet, but he should mix it up more.”#MUFC