Резервният пилот на Ред Бул във Формула 1 ще участва във Формула Е в Берлин

Бразилецът Серджио Сете Камара, който е резервен пилот на отборите на Ред Бул и Алфа Таури във Формула 1, ще направи своя дебют във Формула Е. Бразилецът ще заеме мястото на бившия пилот на Торо Росо, Бреднън Хартли, който се раздели с Dragon Racing през миналата седмица.

We are excited to announce that GEOX DRAGON Test and Reserve Driver @sergiosettecama will pilot the #6 PENSKE EV-4 for the final six races of the @FIAFormulaE Championship at Berlin’s Tempelhof Airport in 2 weeks! Let’s Roll #GEOXDRAGON#ABBFormulaE#BerlinEPrix#LetsRoll pic.twitter.com/KiZEqGNuZw