Лаутаро: Винаги се опитвам да давам 110% за Интер

Нападателят на Интер Лаутаро Мартинес е категоричен, че винаги се опитва да се раздава максимално за своя отбор, въпреки слуховете за негов трансфер в Барселона

“Аз съм момче, което винаги се бори за своите цели, за тези на тима и за щастието на феновете. Треньорът Антонио Конте ми даде увереност. Това е много важно и фундаментално нещо, защото той работи върху психиката на всеки играч. Оценявам това много, всеки ден той ни кара да израстваме. Когато стъпя на терена, се опитвам да покажа най-доброто от себе си и да се представя по-добре от предишните ми мачове. Винаги се опитвам да давам 110% за този клуб заради всички, които го обичат, и заради фланелката на Интер”, заяви Лаутаро преди мача на “нерадзурите” срещу Фиорентина.

Lautaro Martinez: "I will always fight for Inter and for the happiness of the fans. I will always give 110% to this club" https://t.co/zoI9vgoV06