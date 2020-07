Кевин Гарнет готов да купи Минесота Тимбъруулвс

Собственикът на Минесота Тимбъруулвс Глен Тейлър е готов да продаде клуба от НБА, а вече има и сериозен кандидат за купуването му. Това е легендата на “Горските вълци” Кевин Гарнет, съобщава един от най-авторитетните НБА инсайдъри Шамс Чарания.

NBA/Timberwolves legend Kevin Garnett and a group of investors are seriously interested in and exploring bid for Minnesota T’Wolves from Glen Taylor, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.