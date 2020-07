Багли аут до края на сезона след поредната контузия

Младият талант на Сакраменто Кингс Марвин Багли пропуска остатъка от сезона в НБА, стана ясно в последните часове, след като излязоха резултатите от ядрено магнитния резонанс. 21-годишният център/тежко крило получи травма на десния крак по време на тренировка на 19 юли, приземявайки се след борба в нападанение върху крака на друг играч.

Had heard reports of Kings F/C Marvin Bagley III in a walking boot & crutches yesterday. Today, we witness him exiting practice in Orlando in the boot and crutches. pic.twitter.com/0ZLkWFBrml