Порто връчи шампионски медал на Икер Касийяс

View this post on Instagram

Vivimos con mucha intensidad. A veces no apreciamos las cosas. Miras a los lados y no ves lo que tienes en frente tuya. Para. Observa. Analiza, si quieres. Seguro que ves algo. No tengo palabras para agradecer a todos mis compañeros el detalle de darme esta medalla. Por supuesto, extensivo al cuerpo técnico. Parece un gesto sin más, y para mí no lo es. @fcporto

A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) on Jul 21, 2020 at 12:19pm PDT