Вархолм ще атакува световния рекорд на 400 м/пр в Монако

Двукратният световен първенец на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм ще се състезава в Монако за първи път в кариерата си. 24-годишният норвежец, който миналия месец бяга под световния рекорд на 300 метра с препятствия в Осло, възнамерява да атакува планетарния рекорд на 400 м/пр на Кевин Йънг от 47.60 секунди, поставен само пет дни след олимпийската му титла през 1992 г., когато бяга 46.78 сек.



View this post on Instagram A post shared by Karsten Warholm (@kwarholm) on Jul 1, 2020 at 1:01pm PDT "Винаги съм искал да бягам в Монако заради пистата. Знам, че хората са бягали бързо там преди и съм тренирал там. Това е хубав стадион и знам, че може би ще успея да бягам още по-бързо на него. В Норвегия успяхме да тренираме много добре, така че формата ми всъщност е добра. Надявах се да получа шанс да се тествам, така че когато се появи възможност за Монако, това беше хубаво", каза Вархолм.

Олимпийската шампионка на 1500 м Фейт Кипиегон и тренировъчният й партньор Тимъти Черуйот, световен шампион на 1500 м, също ще стартират в Монако.



Кипиегон, която също дебютира на "Херкулес", ще се състезава на 1000 м, където ще се изправи срещу световната шампионка на 800 м Халима Накаи и европейската шампионка на 1500 м Лаура Муър.



Двукратният световен шампион в овчарския скок Сам Кендрикс също ще бъде сред състезателите в Монако. Той ще премери сили със световния рекордьо в дисциплината Арманд Дуплантис.











