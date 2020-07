Бивш левскар изпусна секси гадже

View this post on Instagram

„Ще ти кажа една тайна… Морето е като любовта. Дори ти да си тръгнеш от него, то не си тръгва от теб. Знаеш ли защо ще се връщаш при него непрекъснато? Защото ти дава тишина, за да си чуеш отговорите. А любовта винаги е правилният отговор. На всеки въпрос под това небе. Единственият правилен. Още по-голямата тайна на любовта е, че самата тя е едновременно и въпрос, и отговор. Защото е отделна енергия, отделен елемент от нас. Със собствен разум и воля. Не тя живее в нас, а ние в нея. И докато тя не реши да си тръгне от нас, ние сме безсилни да спрем да обичаме. „Живот в скалите“, глава „Марина“

