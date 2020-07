Меджик Джонсън: Няма по-добър лидер в спорта от ЛеБрон Джеймс, той трябва да е MVP

Легендата Лос Анджелис Лейкърс Меджик Джонсън написа в Twitter, че ЛеБрон Джеймс заслужава най-много да бъде определен за MVP (най-ценен играч) на сезон 2019/20 в НБА.

LeBron James is definitely the MVP this season. He is almost averaging a triple double with 25 points, 10 assists, and basically 8 rebounds per game. His defense has been amazing and there is no better leader in sports!