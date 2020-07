Тенис В САЩ обявиха, че турнирът във Вашингтон се отменя 21 юли 2020 | 16:08 Прочетена 126 0



Тенис турнирът от сериите АТР 500 във Вашингтон е отменен, съобщи “Ню Йорк Таймс”. Той трябваше да започне на 14 август и да маркира завръщането на професионалния мъжки тур, но както се очакваше в последните дни, няма да се проведе през 2020-а. Scheduled to relaunch the men's tennis season, the Citi Open in Washington D.C. instead will be canceled in 2020, raising further doubts about the US Open as international travel remains complicated in the age of the coronavirushttps://t.co/JIk2FOKHRA — Christopher Clarey (@christophclarey) July 21, 2020 Вчера сайтът Tennis Break News информира, че организаторите няма да се ангажират с надпреварата, защото Европейският съюз реши да остави задължителната 14-дневна карантина за пътуващите в САЩ. Именно условието играчите да трябва да се подложат на двуседмична изолация е отказало турнирният директор Марк Айн.



Отменят турнира във Вашингтон? Това не означава, че има непосредствена опасност за следващите американски турнири в календара - “Мастърс” в Синсинати между 22 и 28 август и US Open от 31 август до 13 септември.

