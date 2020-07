Стан Вавринка се срещна с легенда в киното и показа кой голям турнир е с приоритет за него

Междувременно, Вавринка продължава да тренира на клей и да се подготвя за участието си на “Ролан Гарос”. Швейцарецът е шампион в Париж през 2015 година. В Twitter се появи снимка, на която Вавринка държи тенис топки с надпис Roland Garros 2020 - недвусмислен намек, че турнирът от “Големия шлем” във френската столица е с приоритет за ветерана.

Както е известно “Ролан Гарос” тази година започва малко след края на Откритото първенство на САЩ. Трябва да се отбележи, че Станимал е печелил и US Open, като това се случи през 2016 година.

Wawrinka practicing on clay with the new Wilson RG balls. Add that to the folder of vague hints for which top European players are prioritizing USO/RG pic.twitter.com/9CBqLsiZgs