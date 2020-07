Представят претендентките за Playmate Of The Year 2020

Новата реколта плеймейтки ще бъде представена този петък в Слънчев бряг при засилени мeрки за сигурност. Сред претендентките са известната кандидат кметица от Момин проход Диана Габровска, медицинска сестра (истинска, а не от секс фантазия), специалистка по дигитален мениджмънт, студентки, танцьорки, работещи в чужбина момичета и... не съвсем момичета.

В годината с най-много корони в света, светският елит очаква най-специалната - тази, която ще заблести на главата на бъдещата носителка на титлата Playmate of the Year 2020 | Playboy TV. Кои са претендентките за най-престижния конкурс в България обаче, ще разберат ексклузивно гостите Bedroom Beach в Слънчев Бряг, този петък, 24 юли, от 23:00 ч. Партито ще е в типичния горещ стил на Playboy, но ще се състои при изключителни мерки за сигурност на присъстващите, поради което и достъпът до него е възможен само с предварителна резервация по телефона.

Вируси и протести няма да спрат устремилите се към титлата „Най-сексапилна българка” момичета. От последния петък на юли до първата седмица на ноември надпреварата между претендентките за Playmate of the Year 2020 | Playboy TV традиционно ще се води с всякакви средства на живи партита, в специални предавания и в социалните медии. А победителката, която ще стане известна през есента, я очакват уникална, ръчно изработена корона от бутиковите бижута Aviel HandMade, нов автомобил от „Ауто Италия”, 20 000 лева и още куп подаръци от спонсорите на конкурса – както за нея, така и за останалите момичета.Традиционно стартът на Playmate of the Year 2020 | Playboy TV и тази година се подкрепя от алкохолния лидер „Перно рикар”, домакините Bedroom Beach, Aqua Nevis Club Hotel, топ гримьора Пепа Стоянова - ProFace, коафьора Жорж Тодоров и луксозния транспорт на „Дирент”.Тазгодишната селекция е повече от любопитна и ще ви шокира доста. Очаква ви невероятна нощ на 24 юли, която ще започне точно в 23:00 ч. в Bedroom Beach. Не пропускайте да видите ексклузивното представяне на най-новите претендентки за титлата Playmate of the Year 2020 | Playboy TV, които въпреки впечатляващата си външност, вярват на думите на Джак Изкормвача и главния редактор на Playboy, България, Любен Дилов-син, че най-важна е вътрешната красота на жените.