Григор "разгроми" Карлович на старта в Лос Кабос

Григор Димитров преодоля първия кръг на виртуалния турнир в Лос Кабос, в който феновете определят с гласовете си дали играчите печелят или губят. На старта на надпреварата хасковлията “се изправи” срещу хърватския ветеран Иво Карлович и го победи категорично с 91% срещу 9% от вота на феновете.

El debut de Grigor Dimitrov no ha decepcionado, ¡Pasó a segunda ronda sin mayor problema!



Dimitrov: 91%

Karlovic: 9%



