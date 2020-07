Лека атлетика Майкъл Норман оглави световната ранглиста на 100 метра с 9.86 секунди 21 юли 2020 | 13:47 - Обновена Прочетена 142 0



"След четири дълги години най-накрая бягах 100 метра", написа Норман в Twitter след силния си резултат.



View this post on Instagram A post shared by Michael Norman (@michaelnorman22) on Jul 20, 2020 at 10:31am PDT Така 22-годишният американец стана вторият атлет в историята с резултати под 10 секунди на100 метра, под 20 секунди на 200 метра и под 44 секунди на 400 метра. Преди него това стори световният рекордьор на 400 метра Уейд ван Нийкерк.

Миналата година Норман записа 19.70 секунди на 200 метра за победата си на Диамантената лига в Рим през юни. Два месеца по-рано той пробяга 400 метра за 43.45 секунди. Американецът пристигна на Световното първенство в Доха като абсолютен фаворит за титлата на една обиколка, но контузия в коляното го принуди да напусне надпреварата в полуфиналите на 400 метра.





