Ерик Дайър подписа нов договор с Тотнъм

Защитникът на Тотнъм Ерик Дайър подписа нов договор, съобщиха от клуба. Английският национал ще остане при "шпорите" до лятото на 2024 година.

"I feel like I’m at the beginning of a new journey."@ericdier on extending his stay at Spurs.#THFC #COYS pic.twitter.com/j5gTG6gfLR