Джордан се обясни в любов на новото си гадже

Кати Прайс изповяда любовта си към новото си гадже Карл Уудс, казвайки, че той е мъжът, с когото ще прекара остатъка от живота си.

42-годишната мъжемелачка, която в миналото беше свързана с много футболни звезди се обясни в любов на новия си партньор, споделяйки снимка на двойката на среща на вечеря. Тя сподели, че го обича безкрайно много.

Джордан, която се среща с Карл повече от месец, сложи ръце на раменете на бившата риалити звезда и го гледаше любовно.

Напоследък силиконовата секс бомба често споделя любовни снимки с любимия си в социалните мрежи.

Твърди се, че двамата се познават от години, преди да решат връзката им да мине на следващо ниво.

Изглежда нещата се движат бързо за двойката, тъй като наскоро Кати призна, че дори са споделили паролите си за социалните мрежи.

„Имаме си паролите, моят Инстаграм е на нейният телефон, а нейният е на моя.“

Далеч от любовния си живот, Кати актуализира информацията за феновете си за здравето на сина си Харви на фона на престоя си в интензивно отделение след неотдавнашни здравословни усложнения.