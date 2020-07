Тенис Австралийски талант обяви, че няма да участва на US Open 20 юли 2020 | 19:15 Прочетена 27 0



копирано

Един от големите таланти на австралийския тенис – Алексей Попирин - сподели в интервю за Ubitennis, че ще пропусне Откритото първенство на САЩ. По план US Open трябва да започне в последния ден от август и да приключи на 13 септември. 21-годишният австралиец обаче няма да лети за САЩ.



„Няма да пътувам за US Open“, обяви Попирин и изтъкна за причина пандемията с коронавирус и много случаи на положителни проби в САЩ.



Очаква се в близките дни друг австралийски тенисист – Ник Кириос – също официално да обяви, че няма да лети за Ню Йорк за US Open.



tennis24.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 27

1