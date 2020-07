Николай Павлов е новият спортен директор на Локомотив

View this post on Instagram

Легендарный Николай Павлов @nikolay_pavlov_da завершил карьеру игрока В составе @rusvolleyteam диагональный становился чемпионом Европы-2013 и выигрывал Мировую лигу в том же году Время начинать новую жизнь в спорте! Николай - новый спортивный директор @lokovolley.ru Поздравляем и желаем успехов на новом поприще

