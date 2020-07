За първи път от 64 години "Златната топка" няма да бъде връчена

Списание "Франс Футбол" няма да връчи най-престижното индивидуално отличие "Златната топка" тази година. Без призьори ще останат и другите награди в анкетите за най-добър вратар, най-добър млад футболист и най-добра футболистка. Основната причина е свързана с пандемията от коронавирус, която прекъсна за три месеца футбола, а някои от първенствата като френското и нидерландското въобще не завършиха. При това положение определянето на призьорите няма да бъде обективно, обосноваха се организаторите.

Това е първата година, в която няма да бъде връчена "Златна топка" от основаването на наградата от 1956 година.

"Тази година е толкова странна. Обмисляме това решение от около два месеца. Не би било обективно да присъдим "Златна топка". Имаше доста промени по време на пандемията и това се отрази и на нашата анкета", коментира редакторът във "Франс Футбол" Паскал Фере пред АП.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.



