От Лайпциг се разбрали с Рашица

Нападателят на Вердер Бремен Милот Рашица е близо до трансфер в РБ Лайпциг, написа в личния си профил в "Туйтър" журналистът Николо Скира. Клубът вече е договорил личните условия с 24-годишния национал на Косово.

#Leipzig have reached personal terms with Milot #Rashica. Now they work to finalize the deal with #WerderBremen, which ask the payment of clause (€30M). #transfers