Гуардиола: Имаме още един шанс за трофей

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола коментира поражението от Арсенал (0:2) в полуфинала на ФА Къп и визията си за оставащите предизвикателства пред "гражданите", които продължават участието си в Шампионската лига. В първия мач от 1/8-финалите те победиха Реал Мадрид с 2:1 като гост.

PEP I am not thinking about next season.



We had two titles to fight for and we lost one. We have another one and once we have finished, we are going to think about what we have to do for the team.