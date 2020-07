Италия Рангник води екип от 8 човека в Милан, Пиоли може да остане 19 юли 2020 | 21:34 Прочетена 121 0



Според изданието на техническия директор Паоло Малдини пък ще му бъде предложена нова роля, подобна на тази на Павел Недвед в Ювентус, където той е вицепрезидент. Идеята на “Елиът” е той да може да изпълнява ръководни функции, но да предостави спортно-техническата власт в клуба на Рангник. Малко вероятно е легендарният защитник да приеме тази позиция, допълва вестникът. Gazzetta: Rangnick is close to saying goodbye to Red Bull. His contract could be terminated for 2M€. He will work with Geoffrey Moncada and Hendrik Almstadt. He will bring 8 people with him as technical staff. Maldini could stay in a role similar to Nedved's at Juventus. pic.twitter.com/3H916QIhEY — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) July 19, 2020 Междувременно, информациите около бъдещето на Стефано Пиоли са противоречиви. Според “Кориере дела Сера” впечатляващата форма на “росонерите” напоследък може да доведе до неговото оставане на “Джузепе Меаца”. Рангник остава главен претендент за треньорския пост на тима, но съществува вариант да не се прибегне до смяна на наставника и така германецът да стане само спортен директор на клуба. От MilanNews обаче са категорични, че “Елиът” отдавна са взели решението 62-годишният специалист да води отбора през следващата кампания и ще се придържат към своя план. Corriere: A new hypothesis has emerged for Elliot recently: Rangnick still comes to AC Milan but as a director while Stefano Pioli remains as coach. The Italian coach recent results have convinced the Milan owners.



