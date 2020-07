Кантер отговори на Фенербахче: Така или иначе не могат да си ме позволят

Центърът на Бостън Селтикс Енес Кантер отговори на изявлението на баскетболния Фенербахче, с което клубът категорично отказа да приюти отново някогашния си играч. Кантер сподели, че би желал да играе за “фенерите”, ако се завърне в Турция някой ден, но клубът “затвори вратата” към потенциалното му завръщане, публикувайки официално изявление. 28-годишният играч на Селтикс пък побърза да отговори на новината. Фенербахче: Вратите на нашия клуб са завинаги затворени за Енес Кантер

“Няма значение, хаха. Така или иначе не могат да си ме позволят, няма как да дойда”, коментира Кантер в социалната мрежа “Туитър”.

Never Mind haha They can’t afford me anyway.

I ain’t coming