Марк Макрес с фрактура на раменна кост след падането на "Херес"

Световният шампион в клас MotoGP Марк Маркес е получил фрактура на своята дясна раменна кост при жестокото си падане по време на Гран При на Испания на пистата „Херес“.

Пилотът на Repsol Honda гонеше лидерите след като допусна грешка още в самото начало на надпреварата, която го изпрати в дъното на колоната и тъкмо бе влязъл в тройката, когато неговата задна гума не го задържа на трети завой и той изхвърча от своя мотоциклет. Още в първите кадри след падането си личеше, че Маркес се е контузил и след обстоен преглед бе установено счупването на неговата кост.

@marcmarquez93 will undergo surgery on Tuesday for a fractured humerus



