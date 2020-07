Хауърд: Ембийд те кара да го удушиш, защото преиграва твърде много

Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Дуайт Хауърд изрази своето недоволство от звездата на Филаделфия Джоел Ембийд. Осемкратният участник в “Мача на звездите” сподели, че камерунецът преиграва с действията си на паркета толкова много, че в даден момент кара опонентите си да искат да го удушат.

Dwight Howard: "Joel Embiid makes you want to choke him because he flops so much."