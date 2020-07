НБА Франк Вогъл обясни защо ЛеБрон заслужава MVP повече от Янис 19 юли 2020 | 16:28 Прочетена 48 0



копирано

Старши треньорът на Лос Анджелис Лейкърс Франк Вогъл посочи коя е основната причина за това ЛеБрон Джеймс да бъде избран за носител на наградата “Най-полезен играч”. Специалистът акцентира на последния уикенд преди принудителното спиране на сезона, когато Лейкърс надвиха преките си конкуренти за трофея Милуоки Бъкс и ЛА Клипърс в рамките на два дни. Frank Vogel said LeBron James "absolutely" should win MVP this season.



"Nobody impacts winning more than LeBron James. I believe he should be MVP, and I believe Anthony Davis should be Defensive Player of the Year." — Matthew Moreno (@MMoreno1015) July 18, 2020 “През онзи уикенд ЛеБрон пое най-трудната задача и в двата мача. Той пазеше Кауай в двубоя с Клипърс и свърши чудесна работа. След това се зае със защитата си срещу Янис, когато Антъни Дейвис имаше проблеми с фаулове. И в двете ситуации Брон свърши страхотна работа. Мисля, че този уикенд е страхотен показател”, каза Вогъл на видеоконференция с репортери. “Никой не влияе върху победите повече от ЛеБрон Джеймс. Вярвам, че той трябва да е MVP тази година. Вярвам, че той ще е MVP, а също Антъни Дейвис ще е “Защитник на годината”. Надявам се, че двете награди ще бъдат за нашите играчи”, допълни наставникът на “езерняците”. The NBA’s annual performance awards (MVP, Rookie of Year, Sixth Man, Defensive Player, Coach of Year, etc.) will be based upon regular season through March 11, when the season suspended, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2020 Джеймс ще срещне сериозна конкуренция от основния фаворит за наградата - звездата на Милуоки Янис Адетокумбо. Гръцкото крило е лидер на най-добрия отбор в НБА, като постига средно по 29.6 точки, 13.7 борби и 5.8 асистенции за малко над 30 минути на паркета. ЛеБрон пък оставя по 25.7 пункта, 7.9 овладени топки и 10.6 завършващи подавания. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 48

1