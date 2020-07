НБА Кармело Антъни с нова роля в Блейзърс 19 юли 2020 | 15:46 Прочетена 129 0



Крилото на Портланд Кармело Антъни сподели, че е поработил здраво във фитнеса, за да свали килограми с цел да се преквалифицира на позицията леко крило в ротацията на старши треньора Тери Стотс. По официални данни Мело тежеше 109 килограма, но призна, че се е лишил с около 5 от тях, като по този начин ще изостави ролята си на тежко крило. "Every summer there’s a different name for me…this summer it’s Skinny Melo."



Full interview : https://t.co/5DFrzqtnqe pic.twitter.com/4Qckc4oUmQ — Portland Trail Blazers (@trailblazers) July 18, 2020 “Предизвиках себе си и достигнах до тежестта, която ми позволява да се чувствам комфортно да играя на позиция 3. Да ми бъде удобно да използвам скоростта си и да правя неща, които да съответстват на системата ни, докато играя като леко крило. За мен бе голяма мотивация да се върна около 105-те килограма. Не съм тежал толкова от началото на кариерата си”, сподели Мело за значително променената си физика. Carmelo Anthony has lost A LOT of weight pic.twitter.com/ttp2uXbEoJ — Vino (@VinoUncorked) July 12, 2020 Промяната вероятно става факт заради завръщането на Зак Колинс, от който се очаква да бъде титулярното тежко крило за Портланд. Също така, играещият на позиция 3 Тревър Ариза пък ще пропусне заключителната част от сезона за Блейзърс. Алтернативите на отбора за крилата не са много и включват Марио Хезоня, Насир Литъл и Гари Трент-младши. Антъни се отчита средно с по 15.3 точки и 6.3 борби до спирането на сезона. 0



