НБА Промени в правилата на първите контролни срещи в НБА 19 юли 2020 | 14:52 Прочетена 231 0



копирано

Първият тренировъчен двубой на всеки един от отборите в НБА ще се проведе с 10-минутни четвърти, вместо традиционните за баскетбола зад океана 12 минути на период. Това ще е валидно единствено за първите мачове на тимовете, които след това ще изиграят по още две контроли, но там вече ще важат обикновените 12-минутни части. The @NBA is tweaking the rules for the first exhibition games of the league's restart, going with 10-minute quarters instead of the usual 12 minutes. https://t.co/Y1MM9FdZyq — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 18, 2020 Тази промяна има за цел да олекоти напрежението върху играчите и да даде шанс на състезателите да натрупат игрова форма с по-малко минути, прекарани на полето. Както е известно, баскетболистите не са стъпвали на паркета за официален мач от над 4 месеца, след като сезонът в Лигата бе принудително спрян на 13 март след положителната проба за коронавирус на Руди Гобер. Контролните срещи започват в сряда, а началото ще бъде дадено от двубоя между ЛА Клипърс и Орландо Меджик от 22:00 часа българско време. ТУК може да намерите пълната програма по часове на всички подготвителни мачове. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 231

1