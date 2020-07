Англия Арсенал привлича следващия Кристиано Роналдо 19 юли 2020 | 14:03 - Обновена Прочетена 438 0



17-годишният португалец се превърна в най-младият представител на "лъвовете", като талантът му е успял да привлече интереса на "артилеристите". Според A Bola от Арсенал не смятат да се бавят с привличането на футболиста и са "на ръба" да активират откупната клуза на играча, която е на стойност 41 милиона паунда.



Arsenal are willing to meet the £40m release clause for Sporting Lisbon's Portugal U17 forward Joelson Fernandes, 17, who is also attracting interest from Barcelona and Juventus.

(A Bola - in Portuguese)



Hmm... Would have to be a structured deal, we'll look into this. pic.twitter.com/v0MBcB2Xjb — The Transfer Exchange Show (@TheTransferEx) July 19, 2020

Фланговият футболист е взел участие в 31 мача за Спортинг във всички турнири през този сезон, като има на сметката си 5 гола и 2 асистенции.



