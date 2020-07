Бруклин намери заместник на Бийзли

Ръководството на Бруклин Нетс отново посегна към свободния пазар, за да намери заместник на Майкъл Бийзли за рестарта на сезона в Орландо. “Мрежите” ще могат да разчитат на крилото Джъстин Андерсън, който е привлечен като резервен играч и ролята му в тима ще бъде валидна само за подновяването на кампанията в Орландо. След това отново ще стане свободен агент.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have signed guard/forward Justin Anderson as a Substitute Player for the remainder of the 2019-20 NBA season.



Hello, @jusanderson1 pic.twitter.com/qSCvZRM9BK