Ветеран спечели тактическата битка във Формула 2 на "Хунгароринг"

Италианецът Лука Гиото (Hitech) триумфира в спринтовото състезание от третия кръг за сезона във Формула 2, който се проведе на пистата „Хунгароринг“. Гиото, който е в своя пети сезон в шампионата, бе един от много малкото пилот, които не направиха пит стоп в днешното състезание. По този начин той си осигури успеха, печелейки с четири десети пред стартиралия от пол позицият Колъм Илот (UNI-Virtuosi).

Подобно на вчерашната основна надпревара, високата деградация на гумите на Пирели отново диктуваше развитието на събитията. Още на старта се видя разлика в стратегиите между пилотите, като някои бяха предвидили спиране в бокса, което в спринтовата надпревара не е задължително, докато други не.

В крайна сметка рискът на Гиото да остане на пистата с неговите силно износени твърди гуми се оказа печеливш, въпреки че в последните турове той бе с близо пет секунди на обиколка по-бавен от Илот, който бе с нови меки сликове. Трети на подиума отново както и вчера остана Мик Шумахер (Prema), който подобно на Илот спря за меки гуми в средата на състезанието.

