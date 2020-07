Англия Бъдещето на Уинкс в Тотнъм под въпрос 19 юли 2020 | 13:12 - Обновена Прочетена 138 0



Интерес към датчанина проявяват още от



24-годишният англичанин не е твърд титуляр след пристигането на португалския специалист. Той е юноша на отбора и бе наложен в първия състав от предишния мениджър Маурисио Почетино. Моуриньо няма проблем да се раздели с играча особено ако пристигне ново попълнение в отбора. Уинкс е оценяван на около 25-30 милиона паунда. През този сезон полузащитника има 39 мача във всички турнири.



Tottenham's pursuit of Southampton's Danish midfielder Pierre-Emile Hojbjerg, 24, has cast doubts on the future of homegrown England midfielder Harry Winks, 24, at the club. (Sunday Mirror) #THFC #COYS pic.twitter.com/fe18N1vLEu — The Transfer Exchange Show (@TheTransferEx) July 19, 2020

Хьойберг от своя страна отказа да поднови договора си със "светците" и заяви, че иска да играе в по-голям клуб. Тотнъм се смята фаворит за подписа му, но към надпреварата се включи и Евертън. Смята се, че "шпорите" ще предложат крайния си бранител Кайл-Уокър Питърс като част от сделката за датския халф.



