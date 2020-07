Англия Ман Юнайтед увеличава заплатата на изгряващата си звезда 19 юли 2020 | 12:15 - Обновена Прочетена 520 0



Manchester United's English forward Mason Greenwood, 18, will earn a new Old Trafford deal worth £40,000 a week - just nine months after he signed his last. (Sun on Sunday) #MUFC pic.twitter.com/50FA9E3Th7 — The Transfer Exchange Show (@TheTransferEx) July 19, 2020

Манчестър Юнайтед ще предложи нов договор на големия си талант Мейсън Грийнууд само девет месеца, след като подписа последния контракт с него. Заплатата на 18-годишния нападател ще бъде увеличена от 25 000 лири на 40 000.Причината е блестящото представяне на Грийнууд на терена. От началото на годината той играе редовно, а през този сезон вече има 16 гола. Играта на таланта дори накара мнозина вече да говорят за него като бъдещ нападател на националния отбор на Англия и дори да очакват да попадне в състава за европейското първенство следващото лято.Мениджърът на "червените дяволи" Оле Гунар Солскяер заяви, че не се притеснява да продължи да го използва до края на сезона, въпреки натрупването на много мачове. Норвежецът обясни, че Грийнууд се е върнал в отлично състояние след принудителната пауза и се справя отлично с изискванията към него.

